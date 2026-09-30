Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sevkiyatını gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 193 uyuşturucu hap, 1 kilo 277,24 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 930 gram uyuşturucu ile 5,55 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.S, H.Ç, M.Ş. ve H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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