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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sevkiyatını gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 193 uyuşturucu hap, 1 kilo 277,24 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 930 gram uyuşturucu ile 5,55 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.S, H.Ç, M.Ş. ve H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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