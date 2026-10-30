Erzincan'da bayrak yürüyüşü
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.
Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Eski MİT Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Protokol üyeleri, gençler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
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