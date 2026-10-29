Erzincan'da Cumhuriyet Kupası müsabakaları düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarla, Cumhuriyet’in değerlerinin yaşatılması, spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi amaçlandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, 96 erkek ve 72 kız sporcu mücadele etti.

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