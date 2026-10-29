Üzümlü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Törene ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan programda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Üzümlü Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut tarafından çelenk sunuldu.

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