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        Tercan Devlet Hastanesi'nde hastalar ziyaret edildi

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 08:20 Güncelleme:
        Tercan Devlet Hastanesi'nde hastalar ziyaret edildi

        Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla Tercan İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

        Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak hastanede yataklı servislerde, polikliniklerde ve acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyaretlerde hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulmasının önemine dikkat çekildi.

        Öte yandan, hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirici broşürler dağıtılarak hasta hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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        Hastane yönetimi, hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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