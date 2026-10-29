Tercan Devlet Hastanesi'nde hastalar ziyaret edildi

Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak hastanede yataklı servislerde, polikliniklerde ve acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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