Tercan'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Giriş: 29.10.2026 - 08:11 Güncelleme:
Erzincan’ın Tercan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusu yaşandı.
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