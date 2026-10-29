Tercan'da DSİ'nin yürüttüğü çalışmalar yerinde incelendi

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ile birlikte çalışma sahalarını ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’ın Tercan ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Tercan Sol Sahil Sifon Yenileme işi ile Karasu Nehri’nde yürütülen makineli çalışmaları yerinde inceledi.

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