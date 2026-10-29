Kemah Kaymakamı Tutay'dan Alp Jandarma Karakolu'na ziyaret

Ziyaret kapsamında karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Tutay, görevli personelle bir süre görüşerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Erzincan’ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.

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