Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ordu Caddesi'nde kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 05:22 Güncelleme:
        Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ordu Caddesi'nde kutlama programı düzenlendi.

        Programa Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü katıldı.

        Vali Aydoğdu, Korgeneral Aktaş ve Belediye Başkanı Aksun'un öğrencilerin, askerî birliklerin, gazilerin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının dinlenmesiyle devam etti.

        REKLAM

        Programda konuşan Vali Aydoğdu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyet'in milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve millî egemenliğin temel değeri olduğunu ifade etti.

        Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden program, askerî birliklerin, öğrencilerin ve çeşitli kurumların katıldığı tören geçişiyle sona erdi.

        Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da bayrak yürüyüşü
        Erzincan'da bayrak yürüyüşü
        Erzincan'da hurdalık yangını
        Erzincan'da hurdalık yangını
        Devrilen tırın yükü kara yoluna savruldu
        Devrilen tırın yükü kara yoluna savruldu
        Kayak antrenörü okul okul gezerek çocukları kayakla tanıştırıyor
        Kayak antrenörü okul okul gezerek çocukları kayakla tanıştırıyor
        Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları İliç'te sona erdi
        Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği müsabakaları İliç'te sona erdi
        Erzincan'da Cumhuriyet Kupası müsabakaları düzenlendi
        Erzincan'da Cumhuriyet Kupası müsabakaları düzenlendi