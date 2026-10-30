Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ordu Caddesi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü katıldı.

Vali Aydoğdu, Korgeneral Aktaş ve Belediye Başkanı Aksun'un öğrencilerin, askerî birliklerin, gazilerin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının dinlenmesiyle devam etti.

REKLAM

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyet'in milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve millî egemenliğin temel değeri olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden program, askerî birliklerin, öğrencilerin ve çeşitli kurumların katıldığı tören geçişiyle sona erdi.

Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andı.