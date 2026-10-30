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        Erzincan'da Cumhuriyet'in 103. yılı doğa yürüyüşüyle kutlandı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zekâ Oyunları Kulübü ile Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 05:31 Güncelleme:
        Erzincan'da Cumhuriyet'in 103. yılı doğa yürüyüşüyle kutlandı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zekâ Oyunları Kulübü ile Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış etkinliği düzenlendi.

        Çağlayan Beldesi ve çevresinde gerçekleştirilen "29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı"na, EDKİK Başkanı Yılmaz Ünal, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Girlevik Şelalesi'nde başlayan etkinlikte katılımcılar, Türk bayrağı, üniversite bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde Kalecik Köyü'ne uzanan yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yürüdü.

        Etkinliğin devamında Kalecik Köyü yakınlarındaki kayalıklarda EDKİK üyesi profesyonel dağcılar tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde iniş gösterisi gerçekleştirildi.

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        Akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getiren etkinlikle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü doğa, spor ve dayanışma içerisinde kutlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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