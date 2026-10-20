Erzincan'da gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı

Öğrencilerin çeşitli konularda bilinçlenmesini ve toplumsal farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen çalışmada, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında 9 bin 600 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, farklı alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

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