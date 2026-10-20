Erzincan'da gençlere yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün Güvenlik, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerinin katılımıyla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında 9 bin 600 öğrenciyle bir araya gelen ekipler, farklı alanlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Öğrencilerin çeşitli konularda bilinçlenmesini ve toplumsal farkındalıklarının artırılmasını hedefleyen çalışmada, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.