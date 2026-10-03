Erzincan'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler Mahallesi 57. Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği müstakil bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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