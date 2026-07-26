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        Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Erzincan'da nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce, Erzincan merkezli Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, "araç kaporası" ve "kapora ön ödemesi" açıklamalarıyla 120 kişiden toplam 1 milyon 9 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen A.A. ile E.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir cep telefonu ile SIM kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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