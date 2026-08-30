Erzincan'daki Esence Dağı'nın zirvesi ağustosta yağan doluyla beyaza büründü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktalarından olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre rakımlı Esence Dağı'nda doluya dönüştü.

Dolu sebebiyle bölgenin en yüksek rakımlı noktalarından olan dağın zirvesi ağustosta beyaza büründü.

Vatandaşlardan Rıdvan Bahar, AA muhabirine, dün akşam saatlerinden bu yana ilçede yağışın ara ara devam ettiğini belirterek, Esence Dağı'nın da doluyla bembeyaz olduğunu ifade etti.