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        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'daki Esence Dağı'nın zirvesi ağustosta yağan doluyla beyaza büründü

        Erzincan'daki Esence Dağı'nın zirvesi ağustosta yağan doluyla beyaza büründü

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktalarından olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Erzincan'daki Esence Dağı'nın zirvesi ağustosta yağan doluyla beyaza büründü

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktalarından olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

        Sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre rakımlı Esence Dağı'nda doluya dönüştü.

        Dolu sebebiyle bölgenin en yüksek rakımlı noktalarından olan dağın zirvesi ağustosta beyaza büründü.

        Vatandaşlardan Rıdvan Bahar, AA muhabirine, dün akşam saatlerinden bu yana ilçede yağışın ara ara devam ettiğini belirterek, Esence Dağı'nın da doluyla bembeyaz olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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