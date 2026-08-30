Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısında 143 koyun telef oldu

Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.

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