Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısında 143 koyun telef oldu

        Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısında 143 koyun telef oldu

        Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısında 143 koyun telef oldu

        Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde besicilik yapan İsmail Kutlu, sabah saatlerinde koyunlarını araziye çıkarmak için ağıla gitti.

        Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.

        Yapılan incelemede ağıla gece saatlerinde giren ayının koyunlara saldırdığı belirlendi.

        Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

        Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Heyelandan kapanan Erzincan-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Heyelandan kapanan Erzincan-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Erzincan'da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu
        Erzincan'da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıld...
        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıld...
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı