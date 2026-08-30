Erzincan'da ağıla giren ayının saldırısında 143 koyun telef oldu
Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu.
Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde besicilik yapan İsmail Kutlu, sabah saatlerinde koyunlarını araziye çıkarmak için ağıla gitti.
Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.
Yapılan incelemede ağıla gece saatlerinde giren ayının koyunlara saldırdığı belirlendi.
Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.
Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.