Bir süre bahçede dolaşan boz ayı, daha sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının, sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı görüldü.

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