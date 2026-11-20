Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastanenin servislerini gezen Vali Aydoğdu, tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp ve ilgili hekimlerden hastaların sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Aydoğdu, hastanede tedavi gören Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tuncay Sancak ile Valilik Koruma Amiri Nadir Özer'i de ziyaret etti.

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Ziyaretin sonunda hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Aydoğdu, özverili çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.