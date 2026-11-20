Kaymakam Duman'dan şehit ailesine ziyaret
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, şehit Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret etti.
Giriş: 20.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, şehit Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Duman, ailenin talep ve görüşlerini dinledi.
Ziyarette şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında oldukları mesajı verildi.
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