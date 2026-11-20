Törende konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca enstitünün akademik ve idari çalışmalarına katkılarından dolayı Prof. Dr. Müge Manga'ya teşekkür etti.

Enstitüde düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Genel Sekreter Mustafa Yurteken katıldı.

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