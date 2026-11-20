Erzincan'da tellere sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Erzincan'da halı saha tellerine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 20.11.2026 - 08:33 Güncelleme:
Erzincan'da halı saha tellerine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Geçit TOKİ halı sahasında bir yavru kedinin tellere sıkıştığı ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, halı saha tellerine sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından itfaiye müdürlüğüne döndü.
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