Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
ErzincanGümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
ErzincanGümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ErzincanGümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.O.K. yönetimindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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