Sevgi ve mutluluğun paylaşıldığı etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan kutlamayla unutulmaz bir gün geçirdi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hizmet alan engelli kız çocukları için doğum günü etkinliği düzenlendi.

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