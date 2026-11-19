İl Müdürü Fatih Çöpür başkanlığında, ilçe gençlik ve spor müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerde 2026 yılında hayata geçirilen gençlik ve spor projelerinin verimliliği ele alındı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 2026 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2027 yılı hedeflerinin planlanması amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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