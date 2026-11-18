ERZİNCAN’da satış mağazasının kasasından yaklaşık 1 milyon 250 bin lira çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Bir şüphelinin kimliği, ayakkabı deseninden yola çıkılarak belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak'taki bir satış mağazasında meydana geldi. İş yeri yetkilisi, sabah saatlerinde mağazaya geldiğinde günlük ciroların bulunduğu kasanın açıldığını ve yaklaşık 1 milyon 250 bin liranın çalındığını fark ederek polise haber verdi. İhbar üzerine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin anahtarla kapıyı açarak mağazaya girdiği belirlendi. Şifreli kasayı açarak paraları poşetlere dolduran şüphelilerin kapıyı kilitleyerek iş yerinden ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

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DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERİ

Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yüzleri kapalı olan şüphelilerden birini ayakkabısının deseninden tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen K.Ş. (39) ve B.Ş. (49), düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden K.Ş.'nin daha önce aynı mağazada çalıştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.