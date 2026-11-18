Erzincan'da 2 gün önce yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Erzincan'da iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erzincan'da iki gün önce evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 24 yaşındaki uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede, 16 Kasım'da saat 02.45 sıralarında silah sesi duyuldu.
Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Emirhan Çelik'in (24) evine misafirliğe gelen iki uzman çavuş arkadaşı, silah sesinin ardından sesin geldiği odaya gitti.
Çelik'i başından tabancayla vurulmuş halde bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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