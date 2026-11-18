Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, bugün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'i başından tabancayla vurulmuş halde bulan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Emirhan Çelik'in (24) evine misafirliğe gelen iki uzman çavuş arkadaşı, silah sesinin ardından sesin geldiği odaya gitti.

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