Erzincan'da şeker pancarı hasadında gece mesaisi
Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı devam ederken, meteorolojinin yağış uyarısının ardından çiftçiler ürünlerini tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışıyor.
Erzincan’da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı devam ederken, meteorolojinin yağış uyarısının ardından çiftçiler ürünlerini tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışıyor.
Tarımın önemli merkezlerinden Erzincan’da yaklaşık 180 günlük yetişme sürecini tamamlayan şeker pancarları, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası’na taşınıyor.
Çayırlı ilçesinde tarlalara giren çiftçiler, beklenen yağışlar öncesinde hasadı tamamlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Gündüz sürdürülen hasat mesaisi, gece saatlerinde de devam ediyor.
Tarlalardan sökülen pancarlar, fabrikaya ulaştırıldıktan sonra analiz ve çeşitli işlemlerden geçirilerek şekere dönüştürülüyor. Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor.
Pancar üreticileri, mart ayında ektikleri ürünlerin hasat dönemine ulaştığını belirterek, tarlalardan çıkarılan pancarların fabrikada işlenerek ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.