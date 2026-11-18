Çayırlı ilçesinde tarlalara giren çiftçiler, beklenen yağışlar öncesinde hasadı tamamlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Gündüz sürdürülen hasat mesaisi, gece saatlerinde de devam ediyor.

Erzincan’da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı devam ederken, meteorolojinin yağış uyarısının ardından çiftçiler ürünlerini tarladan kaldırmak için gece saatlerinde de çalışıyor.

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