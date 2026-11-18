Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği elde ederek Erzincan'ın adını sporun zirvesine taşıyan sporcular, Gazi Meclis'i ziyaret etti.

20252026 Türkiye Badminton Süper Ligi'nde şampiyon olan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ile ligi ikinci sırada tamamlayan Erzincan Telekom Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ağırlandı.

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