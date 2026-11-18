Tesis yetkililerinden yürütülen üretim faaliyetleri ve yavru alabalık yetiştiriciliği süreçleri hakkında bilgi alan Kısaduman, ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve üretim kapasitesini değerlendirdi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısaduman ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.

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