Kaymakam Taşkıran, programı kapsamında Gümüşakar köyünde bulunan şehit mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla da görüşen Taşkıran, talep ve ihtiyaçları dinledi.

Taşkıran, Diyarlar, Gümüşakar, Halitler, Koçkaya, Ardıçlı ve Güventepe köylerinde muhtarlarla bir araya gelerek köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

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