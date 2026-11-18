Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine çobanlık desteği başvuru duyurusu
2026 yılı Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği kapsamında başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.
2026 yılı Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği kapsamında başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.
Destekten yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gerekli başvuru evraklarını dosya halinde hazırlayarak 5 Ocak 2027 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
Yetkililer, destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvuru süresini dikkate alarak evraklarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.