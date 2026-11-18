Destekten yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin, gerekli başvuru evraklarını dosya halinde hazırlayarak 5 Ocak 2027 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.