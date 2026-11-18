Erzincan Öğretmenevinde görev değişimi: Yeni müdür Kemal Söğüt oldu
Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır kurumun müdürlüğünü yürüten Nebi Gül'ün görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Kemal Söğüt getirildi.
Giriş: 18.11.2026 - 07:19 Güncelleme:
Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır kurumun müdürlüğünü yürüten Nebi Gül'ün görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Kemal Söğüt getirildi.
Nebi Gül, sendika başkanlığı görevi nedeniyle Erzincan Öğretmenevi Müdürlüğünden ayrıldığını bildirdi.
Görev değişikliğinin ardından Erzincan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü görevini Kemal Söğüt'ün yürüteceği belirtildi.
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