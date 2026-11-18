Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., A.S., A.M. ve T.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ile SIM kartı ele geçirildi.

Şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suçların önlenmesine yönelik operasyon kapsamında belirlenen ikamet ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

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