EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 7 kadın, kurdukları kooperatifte geleneksel yöntemlerle ürettikleri 15'in üzerinde ürünle kazanç sağlıyor.

İlçede 6 ay önce 7 kadının girişimiyle kurulan Siyah İnci Kadın Kooperatifi, yöreye özgü lezzetleri geleneksel yöntemlerle üreterek hem bu tatların gelecek nesillere aktarılmasını hem de kadınların üretimde daha fazla yer almasını amaçlıyor.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kooperatif üyeleri, bölgede yetişen meyve ve diğer tarımsal ürünleri değerlendirerek pekmez, reçel, pestil, bastık, tarhana ve kuru meyve başta olmak üzere 15'in üzerinde ürün hazırlıyor.

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Kooperatifte, kentin coğrafi işaret tescilli Cimin üzümü ve cevizinden yapılan Erzincan üzümlü sarucunun yanı sıra dut ve üzüm pekmezi, farklı meyvelerden reçeller, doğal jelibonlar, kesme, dut bastığı, elma ve domates kurusu gibi yöresel ürünler de üretiliyor.

- İlk etapta satışlarını sosyal medya üzerinden yapıyorlar

Geleneksel tarifleri ve üretim yöntemlerini yaşatmaya çalışan kadınlar, hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kooperatifin başkan yardımcısı 26 yaşındaki Nida Demirbaş, AA muhabirine, 6 ay önce 7 kadınla birlikte faaliyete başladıklarını söyledi.

Genelde ev hanımlarından oluşturulan kooperatifte doğal ürünler hazırladıklarını ifade eden Demirbaş, "7 kadın güçlerimizi birleştirerek böyle bir kooperatif oluşturduk. Burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, aynı zamanda yöresel ürünlerimizi de tanıtma fırsatı buluyoruz ve aile ekonomisine de katkı sağlıyoruz. 15'in üzerinde doğal ürün yapıyoruz." dedi.

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Çalışmalarından bahseden Demirbaş, "Erzincan'ın hemen hemen tüm yöresel ürünleri elimizde mevcut. Satışlarımız şu an sosyal medya üzerinden başladı. İsteyen vatandaşlarımıza il dışına da gönderim sağlayabiliriz. Açtığımız kooperatifle diğer kadınlara da örnek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Yaptığımız ürünlerin hepsi organik"

Kooperatif üyesi 68 yaşındaki Ayşe Karatepe, gençlik yıllarından bu yana yöresel ürünler yaptıklarını anlattı.

Karatepe, bu çalışmalarını artık kooperatif çatısı altında yürüttüklerini belirterek, "Bütün gençleri bu işe çağırıyorum. Hepsi gelsinler, yapsınlar, ürünlerimizi tanısınlar. Bunlar bizim geleneğimiz. Bütün gençlere öğretiyoruz. Yaptığımız ürünlerin hepsi organik. Gelsin alsınlar, yesinler, içsinler. " ifadelerini kullandı.

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Ahıska Türkü 29 yaşındaki Melike İzahar da 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ilçeye yerleştiğini, kooperatifin faaliyetlerini öğrendikten sonra üretime katıldığını söyledi.

Kooperatifte arkadaşlarıyla birlikte yöresel ve doğal ürünler hazırladığını aktaran İzahar, el yapımı doğal ürünler hazırlayarak aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.