Erzincan'da devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Erzincan'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzincan’da, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.O.K. idaresindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.K. (45), E.İ.K. (15), Ş.K. (15) ve Y.B.K. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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