Erzincan’da Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazasından yaklaşık 1 milyon 250 bin lira çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Mahallesi Şehit Fırat Kılıç Sokak’taki mağazanın kasasından yaklaşık 1 milyon 250 bin liranın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, yüzleri kapalı şüphelilerden birini ayakkabı deseninden tespit etti. Belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.Ş. (39) ve B.Ş. (49) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.