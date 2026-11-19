Erzincan Ergan Dağı'nda erozyonla mücadele ve doğal alanların korunması amacıyla yürütülen toprak muhafaza projesi kapsamında 155 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuluyor.

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanında bulunan Ergan Dağı'nda, 450 hektarlık alanda yürütülen proje kapsamında 138 kilometre teras yapımı, 10 kilometre tel çit, 1420 metre galvanizli kafes eşik ve 5 bin 813 metre galvanizli çit teras imalatı tamamlandı.

Proje kapsamında titrek kavak, ardıç, huş, sarıçam, iğde, meşe ve badem türlerinden oluşan toplam 155 bin fidan ve tohumun dikim ve ekim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

REKLAM

Çalışmalarla bölgede erozyonun önlenmesi ve doğal alanların korunması hedefleniyor.