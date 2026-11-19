Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocukların katıldığı etkinlikte, teknoloji ve eğlence bir araya geldi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "İyilik Var Projesi" kapsamında çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı.

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