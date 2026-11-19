Erzincan'da çocuklar dijital hologram sirkiyle eğlendi
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "İyilik Var Projesi" kapsamında çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 07:28 Güncelleme:
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "İyilik Var Projesi" kapsamında çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocukların katıldığı etkinlikte, teknoloji ve eğlence bir araya geldi.
Çocukların merak duygularını geliştirmek ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen gösteride, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.
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