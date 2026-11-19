Çalışmada 310 üniversite öğrencisi ve 200 öğrenci velisi olmak üzere toplam 510 kişiye önleyici ve koruyucu tedbirler, kollukla iletişim, suç bildirimi ve UYUMA Projesi hakkında bilgi verildi.

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