Sarp ve ulaşılması güç kayalıkların bulunduğu bölgede çekilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği görüldü.

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