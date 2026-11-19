Erzincan'da tel örgüye sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Erzincan'da halı sahanın tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 18:58 Güncelleme:
Erzincan'da halı sahanın tel örgüsüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Geçit Mahallesi'ndeki bir halı sahanın tellerinde sıkışan kedi yavrusunu fark eden mahalle sakinleri, durumu Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, teli keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
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