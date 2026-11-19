EMİN FERHAT SEVİLİR - Bağımlılıkla mücadele kapsamında farklı alanlarda farkındalık çalışmaları yürüten Erzincan Yeşilay ekipleri, semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşları bağımlılığın zararlarına karşı bilgilendiriyor.

Yeşilay Erzincan Şubesi ekipleri, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla semt pazarlarını ziyaret ediyor. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Bağımlılıkla mücadelede profesyonel desteğin önemine dikkati çeken ekipler, yardım almak isteyen vatandaşları Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yönlendiriyor.

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Çalışmalarla ailelerde bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması, çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunması ve toplumun farklı kesimlerine ulaşarak mücadele bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

- "Bugüne kadar 1489 görüşme ve 358 işbirliği gerçekleşmiştir"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, AA muhabirine, Yeşilayın 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden insan ve toplumu merkez alan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeşilay Erzincan Şubesi olarak temel amacımız yalnızca bağımlılıkla mücadele etmek değil, bağımlılık oluşmadan önce önleyici çalışmalar yapmak, gençlerimizi bilinçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak. Erzincan YEDAM verilerimize baktığımızda, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 1489 görüşme ve 358 işbirliği gerçekleşmiştir. Ayrıca 376 YEDAM tanıtım faaliyeti yapılmıştır. Bağımlılık türlerine göre başvurulara baktığımızda 87 kumar, 72 alkol, 66 tütün, 46 madde, 12 internet bağımlılığı başvurusu bulunmaktadır. Bu rakamlar bize bağımlılığın toplumun farklı kesimlerini etkileyebildiği ve mücadelemizin ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor."

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- "Kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Selçuk, YEDAM'larda bireylere ve ailelerine profesyonel destek sunduklarını ifade ederek, "Burada önemli olan hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi ve yardım istemekten çekinmemesidir. Yeşilay Erzincan ailesi olarak kamu kurumlarımızda, semt pazarlarımızda, eğitim kurumlarımızda, yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bağımlılığın kader olmadığını ve kurtulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bağımlılığa teslim olmuş bir toplum değil, sağlıklı, bilinçli, özgüvenli ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek inşa etmektir. Bu mücadelede emeği geçen tüm gönüllülerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım, Yeşilay varsa umut, mücadele ve sağlıklı bir gelecek vardır. Bu çalışmalarla bilinirliğimizi ve görünürlüğümüzü artırıyoruz. Bağımlılıktan uzak genç nesillere ulaşmak istiyoruz."