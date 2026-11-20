Erzincan'da ilçe hastanelerinin hizmet ve performansları değerlendirildi
Erzincan'da ilçe hastanelerinin hizmet ve performans göstergeleri değerlendirildi.
Erzincan'da ilçe hastanelerinin hizmet ve performans göstergeleri değerlendirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında ilçe hastanelerinin mevcut durumu ele alındı.
Toplantıya ilçe hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) sorumluları katıldı.
Görüşmede, güncellenen standartların uygulanması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve değerlendirme süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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