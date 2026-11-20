Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastaneye tahsis edilen cihazlar, ameliyathanelerde kullanılmak üzere hizmete alındı.

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