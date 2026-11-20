Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 5 yeni anestezi cihazı
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanelerine 5 yeni nesil anestezi cihazı kazandırıldı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathanelerine 5 yeni nesil anestezi cihazı kazandırıldı.
Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastaneye tahsis edilen cihazlar, ameliyathanelerde kullanılmak üzere hizmete alındı.
Gelişmiş teknolojik özelliklere sahip cihazların, ameliyat sırasında hastaların anestezi ve solunum yönetiminin etkin şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağladığı belirtildi.
Yeni cihazlarla hastanenin ameliyathanelerindeki teknik donanımın güçlendirilmesi ve hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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