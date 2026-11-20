Namazın ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Taşkıran, vatandaşlarla sohbet etti.

Refahiye İlçe Müftülüğü tarafından "Her Cuma Sabah Namazında Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında düzenlenen programda Taşkıran, vatandaşlarla birlikte sabah namazı kıldı.

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