Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde ise yer yer saatte 4060 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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