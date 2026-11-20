Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Sarı kodlu meteorolojik uyarının 21 Kasım saat 09.00'da başlayıp 22 Kasım saat 09.00'a kadar devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, cumartesi akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği kaydedildi.

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Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.