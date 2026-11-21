İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin merak ettikleri konular ele alınırken, talep ve görüşleri de dinlendi.

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