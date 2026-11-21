Rektör Kuyrukluyıldız'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Rektör Kuyrukluyıldız'a ziyarette hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş eşlik etti.
Kuyrukluyıldız, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Sancak, Erzincan Valiliği Koruma Amiri Nadir Özer ve Ajans Erzincan Haber Müdürü Semih Peker'in sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kuyrukluyıldız, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.
Hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında da bilgi alan Kuyrukluyıldız, hastaların tedavi süreçlerinde özveriyle görev yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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