AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Odunpazarı'nda üyeleri evlerinde ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Odunpazarı ilçesinde parti üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen hane ziyaretleri kapsamında Vişnelik Mahallesi'nde temaslarda bulundu.

Celal Deliceli, Gülten Telli, Gülten Çetinkaya ve Necati Aydın'ın evlerine misafir olan Gürcan'a, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihe Atlas ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer eşlik etti.

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Gürcan, üyeler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını üyelere ileten Gürcan, AK Parti'ye verdikleri destek ve katkılar dolayısıyla üyelere teşekkür belgelerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, AK Parti'nin gücünü her zaman milletten ve teşkilatın her bir ferdinden alan büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Üyelerin evlerine misafir olmak, düşüncelerini doğrudan kendilerinden dinlemek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ulaştırmanın kendileri için kıymetli olduğunu belirten Gürcan, "Bugüne kadar davamıza emek veren, desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.