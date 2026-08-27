Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Odunpazarı'nda üyeleri evlerinde ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Odunpazarı'nda üyeleri evlerinde ziyaret etti

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Odunpazarı ilçesinde parti üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:31 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, Odunpazarı'nda üyeleri evlerinde ziyaret etti

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Odunpazarı ilçesinde parti üyeleri ve aileleriyle bir araya geldi.

        Gürcan'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen hane ziyaretleri kapsamında Vişnelik Mahallesi'nde temaslarda bulundu.

        Celal Deliceli, Gülten Telli, Gülten Çetinkaya ve Necati Aydın'ın evlerine misafir olan Gürcan'a, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihe Atlas ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Tağayer eşlik etti.

        REKLAM

        Gürcan, üyeler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını üyelere ileten Gürcan, AK Parti'ye verdikleri destek ve katkılar dolayısıyla üyelere teşekkür belgelerini takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, AK Parti'nin gücünü her zaman milletten ve teşkilatın her bir ferdinden alan büyük bir aile olduğunu vurguladı.

        Üyelerin evlerine misafir olmak, düşüncelerini doğrudan kendilerinden dinlemek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ulaştırmanın kendileri için kıymetli olduğunu belirten Gürcan, "Bugüne kadar davamıza emek veren, desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        10 Grammy ve bir efsane
        10 Grammy ve bir efsane
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polisten kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
        Eskişehir'de polisten kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
        'Dur' ihtarına uymayan 19 yaşındaki alkollü sürücüye 202 bin TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan 19 yaşındaki alkollü sürücüye 202 bin TL ceza
        Kalp krizi geçiren şahıs ambulansta hayatını kaybetti Şahsın ölümüyle ilgil...
        Kalp krizi geçiren şahıs ambulansta hayatını kaybetti Şahsın ölümüyle ilgil...
        Parkta bir kişiyi döner bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı
        Parkta bir kişiyi döner bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı
        Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı
        Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı
        Apartman dairesinde mutfak yangını
        Apartman dairesinde mutfak yangını