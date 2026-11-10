Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Eskişehir'de saygı duruşu

Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde, yağmurlu havaya rağmen saat 09.05'te kent genelinde saygı duruşunda bulunuldu.

Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla kentin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havaya rağmen vatandaşlar Atatürk'e olan saygılarını göstermek için sokaklara çıktı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylar, otobüsler ve caddelerdeki araçlar bulundukları noktalarda durdu. Yoldaki vatandaşlar yağmur altında 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

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Valilik meydanında resmi tören düzenlendi

Anma etkinlikleri kapsamındaki ilk resmi tören Eskişehir Valiliği meydanında icra edildi. Tören alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Şehitler ve Atatürk anısına bayrakların yarıya indirildiği tören, öğrencilerin 10 Kasım'ın anlam ve önemine binaen okuduğu şiirlerle sona erdi.